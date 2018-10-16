С начала года тенге подешевел к доллару США на 11%
Астана, 16 октября, 2018, 09:23 — ИА Регнум. С января по середину октября 2018 года курс тенге по отношению к доллару США ослаб на 11,3%, сообщает 16 октября агентство «КазТАГ» со ссылкой на председателя Национального банка республики Данияра Акишева.
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Купюра достоинством 10 000 тенге
По его словам, ослабление тенге вызвано ужесточением антироссийских санкций, а также укреплением доллара США по отношению к валютам развивающихся стран. За отчетный период российский рубль ослаб на 15%.
Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября Национальный банк Казахстана рекомендовал населению республики воздержаться от перевода активов из одной национальной валюты в другую.