Москва, 16 октября, 2018, 08:56 — ИА Регнум. Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов отказался от $15 млн, которые ему предложил Конор Макгрегор за реванш. Об этом заявил дядя бойца Алекс Нурмагомедов, сообщает «Спорт-экспресс».

Перчатки на ринге

"Возможен ли реванш с Конором? Нет. Он неинтересен Хабибу. Он не будет биться с ним ни за какие деньги», — сказал Алекс Нурмагомедов.

По его словам, Хабиб хочет провести бой с Тони Фергюсоном, после чего закончить карьеру, а Макгрегор должен встать в очередь и сначала подраться с другими бойцами.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе, победив ирландца Конора Макгрегора. Бой завершился в четвёртом раунде удушающим приёмом Хабиба.

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