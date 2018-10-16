Пекин, 16 октября, 2018, 08:32 — ИА Регнум. Секретарь руководящей группы по иностранным делам при ЦК Компартии Китая Ян Цзечи примет участие в XV ежегодном Международном дискуссионном форуме «Валдай» в России, сообщает 15 октября агентство Синьхуа.

Ru.valdaiclub.com Валдайский форум

Ян, который является также членом Политбюро ЦК Компартии Китая, посетит Россию с 17 по 19 октября по приглашению российской стороны, сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел Китая Лу Кан во время очередного пресс-брифинга.

Напомним, что в 2017 году «Валдай» собрал более 130 участников из 33 стран мира. Основной темой заседания клуба стало «Созидательное разрушение: возникнет ли из конфликтов новый мировой порядок».

В 2017 году на итоговой пленарной сессии принял участие китайский гость, председатель совета директоров компании «Алибаба Груп» Джек Ма, ставший в 2018 году самым богатым китайцем.

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