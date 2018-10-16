Астана, 16 октября, 2018, 08:29 — ИА Регнум. На территории международного аэропорта Алма-Аты проходят антитеррористические учения городского оперативного штаба по борьбе с терроризмом, сообщает 16 октября агентство «КазТАГ» со ссылкой на департамент внутренних дел Алма-Аты.

Иван Шилов ИА REGNUM Полиция Казахстана

Сотрудники правоохранительных органов отрабатывают навыки взаимодействия при возникновении террористической угрозы на воздушном транспорте. На время проведения антитеррористических учений действует режим ограничения.

Как сообщало ИА REGNUM, с 22 по 29 августа военнослужащие десантно-штурмовых войск Казахстана приняли участие в антитеррористических учениях государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) «Мирная миссия».