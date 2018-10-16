Москва, 16 октября, 2018, 08:07 — ИА Регнум. Министерство труда и социальной защиты РФ подготовило проект программы повышения квалификации граждан предпенсионного возраста, сообщает РБК со ссылкой на выдержки из программы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пенсионеры

Отмечается, что переобучение будет занимать три месяца с отрывом от основной работы, средняя стоимость одного курса составит 33 тыс. рублей, а все расходы возьмет на себя государство.

Кроме того, во время переподготовки гражданам будет выплачиваться стипендия в размере региональной минимальной заработной платы. Предполагается, что до конца 2024 года обучение пройдут не менее 450 тыс. предпенсионеров.

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Напомним, в России с 2019 года пенсионный возраст женщин будет расти по году в год до 60 лет, а у мужчин — до 65 лет. По предложению президента РФ Владимира Путина, в стране также вводится категория граждан предпенсионного возраста — он наступает за пять лет до выхода гражданина на пенсию.

Ранее в Совете Федерации одобрили закон об ответственности за увольнение лиц предпенсионного возраста. Так, отказ в приеме на работу или увольнение предпенсионеров будет караться штрафом в размере до 200 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев либо обязательными работами на срок до 360 часов.

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