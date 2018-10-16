Москва, 16 октября, 2018, 08:04 — ИА Регнум. С приближением выходных 20 и 21 октября на европейской территории России закончится период теплой, ясной и сухой погоды. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Заморозки

«В субботу уже все. Резкое изменение циркуляции воздуха, уже в верхних слоях тропосферы вместо высокого давления будет зональное. Это значит, что температура упадет на 4−5 °С», — цитирует ТАСС слова ученого.

Также Вильфанд подчеркнул, что по сравнению с понедельником 15 октября к выходным температуры воздуха на европейской части России понизятся примерно на 10 °C.

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В столице России, по данным метеослужбы, уже в пятницу, 19 октября, начнется похолодание и возможен небольшой дождь, а к воскресенью 21 октября столбики термометров днем в Москве покажут +7…+9 °С, отметил Вильфанд.

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