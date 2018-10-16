Киев, 16 октября, 2018, 07:52 — ИА Регнум. Истребители Су-27, принадлежащие Военно-воздушным силам (ВВС) Украины, на военных учениях показали себя лучше самолетов F-15C Eagle Национальной гвардии США за счет большей маневренности и механизации. Об этом говорится в видеозаписи учений «Чистое небо — 2018» («Clear Sky — 2018»), обнародованной Военным телевидением Украины на портале YouTube.

Mil.ru Истребители Су-27

Воздушный бой, участие в котором принимали группы по 4−5 самолетов с обеих сторон, проходил на дистанции от 1 до 1,5 км.

Отмечается, что украинским экипажам Су-27 удалось одержать верх над условным противником.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 октября 2018 г. в Хмельницкой области Украины начались многонациональные, многомодульные авиационные тактические учения «Чистое небо — 2018». В маневрах принимают участие 9 стран — Украина, США, Великобритания, Бельгия, Нидерланды, Польша, Румыния, Дания и Эстония.

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