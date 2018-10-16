Сиэтл, США, 16 октября, 2018, 07:51 — ИА Регнум. В Сиэтле (штат Вашингтон, США) в возрасте 65 лет скончался один из основателей компании Microsoft Пол Аллен. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте основанной Алленом инвестиционной компании Vulcan.

Miles Harris Пол Аллен

«С глубокой печалью мы объявляем о смерти соучредителя Microsoft, инженера, филантропа и нашего основателя Пола Аллена», — говорится в сообщении.

Отмечается, что покойный имел активную гражданскую позицию, вел деятельность по защите окружающей среды, любил музыку и поддерживал людей искусства. По информации компании, Аллен скончался от онкологического заболевания 15 октября. Напомним, в 1975 году Аллен вместе с Биллом Гейтсом основал компанию Microsoft. После того, как у него впервые диагностировали онкологическое заболевание, Аллен был вынужден покинуть компанию, сохранив крупный пакет акций предприятия.