Актюбинск (Актобе), Казахстан, 16 октября, 2018, 07:19 — ИА Регнум. В рамках рабочего визита в Актюбинскую область президент Казахстана Нурсултан Назарбаев посетил новую ледовую арену Актюбинска, сообщили 15 октября в пресс-службе главы государства.

Akorda.kz Нурсултан Назарбаев посещает ледовую арену

Ледовая арена была построена с участием словацких инвесторов в рамках государственно-частного партнерства. Президент поздравил молодых хоккеистов с открытием ледового дворца и расписался на символической шайбе.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 октября Нурсултан Назарбаев прибыл с рабочим визитом в Актюбинскую область. Президент посетил ряд социальных и промышленных объектов.