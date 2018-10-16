Пекин, 16 октября, 2018, 07:15 — ИА Регнум. Почти четверть официально зарегистрированных на конец 2017 года жителей Пекина были старше 60 лет, сообщает 15 октября агентство Синьхуа.

watchsmart Пожилые китайцы

Количество пожилых жителей Пекина выросло с почти 2,63 млн человек в 2012 году до 3,33 млн человек на конец 2017 года, что составляет 24,5% от общего числа жителей города, сообщили в столичном управлении по делам престарелых граждан.

Ежедневно количество людей старше 60 лет в Пекине увеличивается в среднем на 500 человек, а количество жителей старше 80 лет — на 120 человек. Таким образом, количество зарегистрированных деталей Пекина старше 60 лет к 2020 году перевалит за 3,8 млн человек.

Кроме того, в документе, опубликованном управлением говорится, что пожилые люди при этом живут всё дольше. Старики старше 80 лет составляли 3,3% от общего населения Пекина в 2012 году, а к концу 2017 года их количество выросло до 4,1%. При этом, количество столетних долгожителей в Пекине выросло с 544 человек в 2012 году до 833 в 2017.

Напомним, что Китай испытывает серьезную проблему стремительного старения населения. Количество людей старше 60 лет и старше в Поднебесной достигло 241 млн человек в конце 2017 года, что составляет 17,3% от общей численности населения на тот момент.

Этот показатель к 2050 году достигнет 487 млн человек или треть от всего населения Китая, полагают в Национальной рабочей комиссии по проблеме старения в КНР. Немалую роль в старении населения сыграла и отмененная недавно политика «одна семья — один ребенок», которая была направлена на недопущение перенаселения страны.