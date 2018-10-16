Кому понадобились дети из России и возможен ли мир в Магасе: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 16 октября, 2018, 08:00 — ИА Регнум.
- Заседание ПА ОДКБ переносится в Москву;
- Россия и Израиль подпишут соглашение об усыновлении детей;
- Президент требует от властей Ингушетии обойтись без силы;
- В 2019 году ожидается резкий рост цен на бензин;
- Госдуме рекомендовано принять законопроект о повышении МРОТ.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 11:00 мск.
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