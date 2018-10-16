Бразилиа, 16 октября, 2018, 05:54 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Бразилии от крайне правой Социал-либеральной партии Жаир Болсонару лидирует в опросе мнения избирателей перед вторым туром выборов. Такие данные приводит Бразильский институт общественного мнения и статистики.

Antonio Cruz / Agência Brasil Жаир Болсонару

Согласно опросу, за Болсонару готовы проголосовать 59% участников соцопроса. Соответственно, его соперник во втором туре выборов, кандидат от Партии трудящихся, Фернанду Аддад может получить 41% голосов. В соцопросе участвовали 2,5 тысячи человек из 176 муниципалитетов Бразилии. Второй тур президентских выборов в Бразилии пройдет 28 октября 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября газета El Mundo сообщила об участившихся случаях нападения сторонников ультраправого кандидата в президенты Бразилии Жаира Болсонару на сторонников его оппонента после первого тура выборов. Правозащитная организация Conectas, по данным издания, ежедневно фиксирует десятки сообщений о подобных инцидентах.