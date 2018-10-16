Магнитогорск, Челябинская область, 16 октября, 2018, 05:48 — ИА Регнум. Автобус с хоккеистами из города Магнитогорска (Челябинская область) подвергся нападению неизвестных в городе Сибай (Башкирия), сообщили в пресс-службе Федерации хоккея города (ФХМ).

Оружие

Это произошло 14 октября после окончания 56-го матча чемпионата ФХМ между командами «Альянс» (Сибай) и «Стальные топоры» (Магнитогорск). Инцидент произошел недалеко от дворца спорта «Ирандык».

"В результате выстрела, произведенного неустановленным лицом, предположительно, из мелкокалиберного оружия, пострадало одно из стекол автобуса, оказавшееся простреленным насквозь. По счастливой случайности обошлось без пострадавших», — отметили в ФХМ.

ФХМ собрала экстренное заседание и вынесла решение, что случившееся должно быть тщательно расследовано.

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