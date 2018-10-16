Брюссель, 16 октября, 2018, 04:02 — ИА Регнум. ЕС должен подготовиться к сценарию выхода Великобритании без подписания соглашения, заявил глава Евросовета Дональд Туск в письме членам совета, сообщает Reuters.

Brexit

По его мнению, сценарий выхода Соединенного Королевства из состава ЕС сейчас «более вероятен», чем раньше. При этом Туск подчеркнул, что подготовка Евросоюза к сценарию жесткого Brexit не должна отменять усилия стран — членов ЕС по достижению договоренностей с британской стороной по поводу выхода.

Как сообщало ИА REGNUM, сценарии выхода Великобритании из состава Евросоюза будут обсуждаться 17−18 октября на саммите лидеров стран — членов ЕС. Председателем этого саммита назначен глава Евросовета Дональд Туск.