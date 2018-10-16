Кёльн, Германия, 16 октября, 2018, 03:55 — ИА Регнум. Полиция Кёльна установила контакт с человеком, захватившим заложников на железнодорожном вокзале города, заявил представитель немецкой полиции в эфире телеканала N-TV.

Alexander Blum Полицейские

Как отмечает полиция, обстоятельства и мотивы, побудившие человека захватить заложников, до сих пор неизвестны. Ведется расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, в немецком Кёльне в районе главного вокзала города полиция проводит спецоперацию в связи с захватом заложников в аптеке. Сообщается, что вокзал закрыт, а его территория оцеплена вооруженными полицейскими.