Сиэтл, США, 16 октября, 2018, 03:32 — ИА Регнум. Один из основателей компании Microsoft Пол Аллен скончался в Сиэтле на 66-м году жизни, сообщает CNBC.

Miles Harris Пол Аллен

Сообщается, причиной смерти Аллена стали осложнения, вызванные онкологическим заболеванием — неходжкинской лимфомой.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября Пол Аллен заявил о рецидиве онкологического заболевание, от которого он лечился с 2009 года. В тот момент Аллен был решительно настроен победить заболевание и заявлял об оптимистичном прогнозе от его лечащих врачей.