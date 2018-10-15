Ижевск, 13 июля, 2020, 11:34 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 13 июля выявили 42 новых случая заражения коронавирусом. Всего в регионе подтверждено 1834 случая заражения SARS-CoV-2, сообщил глава республики Александр Бречалов на своей странице в социальной сети.

Выздоровел 1361 житель республики, то есть более 74,2% от общего числе носителей коронавируса уже выздоровели. 33 человека скончались от COVID-19. За минувшие сутки ушел из жизни мужчина в возрасте 74 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, за последний месяц максимальное число случаев заражения, выявленных в Удмуртии за сутки, составляло 38. Указанное число новых носителей вируса было зарегистрировано по состоянию на 7 июля. В течение прошедшей максимальное число новых случаев фиксировалось по состоянию на 10 июля — 49.