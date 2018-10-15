Солсбери, Великобритания, 16 октября, 2018, 01:57 — ИА Регнум. Цены на недвижимость в британском Солсбери после инцидента с якобы отравлением экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии упали на 8,8%, сообщает The Guadian.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Туманный Альбион

По данным издания, аналитики из Cashback Remortgages отметили снижение цен на 8,8%, в то время как в среднем по графству Уилтшир цены выросли на 1,9%. Как отмечает издание, средняя цена на дом, продаваемый в Солсбери, с мая по июнь текущего года упала до 299,207 тысяч фунтов стерлингов. Эксперты по торговле недвижимостью связывают падение цен с инцидентами с якобы отравлением Скрипаля весной 2018 года.

«Если сторонние покупатели из Лондона и других городов Великобритании не будут покупать жилье, то рынок вынужден опираться на местных покупателей. А жители Солсбери не будут платить высокую цену за недвижимость. Раньше, если вы забьете в поиск Google «Солсбери», первым результатом был бы собор. А сейчас — отравление», — заявил один из местных торговцев недвижимостью Дэвид Маккиллоп.

Отмечается, что большинство контор по торговле недвижимостью находятся на Касл-стрит, в нескольких метрах от ресторана Zizzi, где и произошло якобы отравление семьи Скрипалей. Маккиллоп выразил надежду, что покупатели жилья вернутся снова в Солсбери, потому что «отравлений «Новичком» больше не будет».

Как сообщало ИА REGNUM, 15 октября Евросоюз одобрил новый режим введения санкций против стран, замеченных в применении химического оружия. В частности, этот документ позволит странам ЕС ввести санкции против России за так называемый инцидент с отравлением в Солсбери.