Москва, 16 октября, 2018, 01:12 — ИА Регнум. Черногорские власти хотели бы, чтобы байкеры и другие несогласные с их политикой, «признали их главное право современной демократии — это право несопротивления злу», заявил лидер мотоклуба «Ночные волки» Хирург (Александр Залдостанов), передает Пятый канал.

Флаг Черногории

Комментируя задержание нескольких байкеров из черногорского отделения «Ночных волков», глава мотоклуба подчеркнул, что ему и его товарищам полиция мстит за убеждения и за нежелание «признать их царство банка».

«Они бы хотели, чтобы мы воевали за наркоту, а не за идеалы, — заявил Залдостанов. — И признали их главное право современной демократии — это право несопротивления злу».

Напомним, 15 октября в городе Цетинье (Черногория) полиция задержала сопровождавших патриарха Сербского Иринея и патриарха Антиохийского и всего Востока Иоанна X, прибывших в страну, представителей местного отделения «Ночных волков».

После допроса, который продлился несколько часов, байкеров отпустили. Как пояснил один из членов мотоклуба, полиция выполняла свою работу и процедура задержания была стандартной, причем само задержание — не первое.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, представитель мотоклуба считает, что задержание полицией произошло на самом деле из-за любви «Ночных волков» к православию и России, и что байкеров таким способом не остановить.