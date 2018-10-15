Цетине, Черногория, 16 октября, 2018, 00:54 — ИА Регнум. Задержанных в городе Цетинье (Черногория) полицией представителей местного отделения мотоклуба «Ночные волки» отпустили, передает Пятый канал.

Иван «Ночные волки»

Комментируя эти события, представитель мотоклуба пояснил, что «Ночных волков» и раньше забирали в полицию.

«Стандартная процедура во время проведения каких-нибудь важных мероприятий, как, например, из-за закона о церкви, когда нас «на всякий случай» задержали, чтоб мы даже там не смогли присутствовать», — сказал байкер.

По словам представителя «Ночных волков», их «арестовывают из-за любви к православию и России».

«Поэтому, я думаю, что мы единственные террористы в мире, арестованные из-за любви», — сказал он.

Он отметил, что полицейские действуют как им положено, но «Ночных волков» «этим не остановить».

Напомним, задержание «Ночных волков» произошло 15 октября из-за того, что байкеры сопровождали прибывших в Черногорию с визитом патриарха Сербского Иринея и патриарха Антиохийского и всего Востока Иоанна X.

Допрошены были лидер «Ночных волков Черногории» Вукоман Булатович, его зам Желько Вукчевич и секретарь мотоклуба Желько Обрадович.