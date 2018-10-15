Москва, 16 октября, 2018, 00:13 — ИА Регнум. «Небольшая страна с большим потенциалом, работающая даже в космосе». Так президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин охарактеризовал Люксембург, выступая на пленарном заседании Российско-люксембургского делового форума.

EEJCC Сталелитейный завод. Люксембург

«Участники люксембургской делегации, самой большой, кстати, за последние годы, представляют банковский и страховой бизнес, промышленность, инновационное предпринимательство, — отметил глава федеральной Палаты. — Ситуация для расширения и укрепления экономических связей сейчас в мире не самая лучшая, серьезно препятствуют этому и санкционные сложности. Но бизнес есть бизнес, он всегда ищет и находит новые возможности. Свидетельство этому — рост на 40% за 7 месяцев этого года товарооборота наших двух стран».

Посол Люксембурга в России Жан-Клод Кнебелер заявил, что его страна верит в сотрудничество, а не в конфронтацию и подчеркнул, что хорошо представляет, что такое реализация потенциала сотрудничества предпринимателей. А посольство, в свою очередь, готово оказать всевозможную помощь.

Об экономическом потенциале Люксембурга российским предпринимателям рассказал директор по международным связям Торговой палаты Люксембурга Жанно Эрпелдинг:

«Страна — важный мировой финансовый центр. В Люксембурге всего 600 000 жителей, но экономика здесь крепкая, постоянно растущая. Это крупный логистический центр. Здесь сильная промышленность. Но, тем не менее, 87% экспорта — это услуги: финансовые, юридические и так далее. Хорошо развито такое направление, как научные исследования и инновации. В Люксембурге работает 23 центра обработки данных. В университете, открытом в 2003 году, работают ученые из 20 стран и обучаются студенты из 115 стран, в том числе, из России».

Глава департамента внешних связей Агентства по инновациям Люксембурга «Люксинновэйшн» Ян Крессвелл представил обзор инноваций в экономике страны. Он сообщил, в частности, о том, что Люксембург имеет сейчас 60 спутников на орбитах вокруг Земли, страна занимает 15 место в глобальном индексе инновационности, где Россия сегодня находится на 45 месте.

Дмитрий Курочкин, вице-президент ТПП РФ, ознакомил представителей Люксембурга с промышленной политикой России. Он рассказал о законе о промышленной политике России, который был принят 31 декабря 2014 года, но его концепцию разработала и представила ТПП РФ еще в 2002 году.

В рамках Форума состоялась также панельная дискуссия. Предприниматели обсудили концепцию «открытых» инноваций, роль интеллектуальной собственности в совместных проектах; возможности инвестиций в России вне нефтегазового сектора и пути продвижения информационных технологий на внешние рынки.