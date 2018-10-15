Санкт-Петербург, 16 октября, 2018, 00:08 — ИА Регнум. На петербургском судостроительном предприятии «Пелла» идет подготовка к церемонии спуска на воду малого ракетного корабля (МРК) проекта 22 800 «Буря», сообщает 15 октября департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Pellaship.ru

По информации департамента, церемонию планируют провести 23 октября. При участии представителей главного командования ВМФ России, разработчиков проекта, кораблестроителей и местных властей на воду будет спущен третий серийный МРК проекта 22 800, также известного под обозначением «Каракурт». Это один из двух кораблей, заложенных 29 июля и 24 декабря прошлого года на заводе «Пелла».

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2015 года командование ВМФ России заказало постройку 18 малых ракетных кораблей проекта 22 800, разработанного центральным морским проектно-конструкторским бюро «Алмаз».

Корабли этого типа предназначены для действий в ближней морской зоне. «Каракурты» водоизмещением 800 тонн благодаря размерам, конструкции корпуса и надстроек, а также специального покрытия малозаметны для радаров противника, но при этом несут на борту восемь пусковых установок противокорабельных ракет «Оникс» или крылатых ракет «Калибр», а также вооружены артустановкой 76,2 или 100-мм калибра, зенитным ракетно-пушечным комплексом «Палаш-М».