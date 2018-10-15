Бишкек, 15 октября, 2018, 23:22 — ИА Регнум. В Бишкеке прошло заседание киргизско-китайской объединенной рабочей группы по обеспечению безопасности проходящего через эту среднеазиатскую республику маршрута «Пояса и пути», сообщает 15 октября Синьхуа со ссылкой на пресс-службы МИД Киргизии.

Пресс-служба МИД Киргизии 12 октября 2018 года в Бишкеке состоялось 2-е Заседание киргизско-китайской объединенной рабочей группы по обеспечению безопасности совместного строительства «Одного пояса-одного пути»

В совместном заявлении, подписанном по итогам встречи представителями МИД двух стран Канатом Турсункуловым и Лю Шаобинем, «стороны обсудили вопросы дальнейшего развития сотрудничества и совершенствования механизмов взаимодействия в сфере противодействия терроризму, сепаратизму и экстремизму».

Показателем важного значения, которое было уделено прошедшему мероприятию официальным Бишкеком, является участие в заседании представителей секретариата Совета безопасности, МВД, государственного комитета национальной безопасности и государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями.