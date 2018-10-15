Ростов-на-Дону, 15 октября, 2018, 23:21 — ИА Регнум. Муниципальная компания «Ростовпассажиртранс» подала три иска в Арбитражный суд Ростовской области с требованием вернуть 21,9 млн рублей за перевозку пассажиров в дни проведения чемпионата мира по футболу, передаёт ИА REGNUM.

Annie Spratt В салоне автобуса

Иск на 10,8 млн рублей предъявлены к департаменту транспорта города-миллионника, 5,8 млн рублей перевозчик планирует отсудить у «Агентства развития платежных систем», ещё 5,3 млн рублей — у министерства транспорта Ростовской области.

ИА REGNUM напоминает, что к городскому департаменту иск был подан в августе текущего года. Перевозчик считает, что ведомство не выполнило обязательства по контракту. Всего в дни матчей автобусами-шаттлами было перевезено около 209 тыс. болельщиков.