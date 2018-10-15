* ИГ — запрещённая в России организация

Дамаск, 15 октября, 2018, 22:54 — ИА Регнум. Боевики террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) атаковали лагерь беженцев в сирийской Эль-Бахре и взяли в плен жителей. Об этом сегодня, 15 октября, сообщил журналистам руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко.

Sntat.ru Террорист

Боевики напали на лагерь беженцев в районе Эль-Бахра 13 октября. В плен были захвачены как минимум 130 семей общей численностью около 700 человек. Всех пленников вывезли в Хаджин.

Генерал Савченко подчеркнул, что боевики будут использовать мирных жителей, скорее всего, как живой щит для прикрытия от возможного наступления «Сирийских демократических сил».