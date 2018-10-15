Брюссель, 15 октября, 2018, 22:59 — ИА Регнум. Президент Европейского совета Дональд Туск призвал «не сдаваться», хотя и «готовиться к худшему сценарию» по Brexit, 15 октября передает агентство Reuters.

Πρωθυπουργός της Ελλάδας Председатель Европейского совета Дональд Туск

«Тот факт, что мы готовимся к худшему сценарию, без сделки, ни при каких обстоятельствах не должен заставить нас не прилагать все усилия, чтобы достичь соглашения… Не будем сдаваться», — говорится в заявлении Туска к лидерам Евросоюза.

В среду и четверг 17−18 октября выход Великобритании из Евросоюза будет обсуждаться на саммите лидеров ЕС, ведущим которого назначен Туск.

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