Ростов-на-Дону, 15 октября, 2018, 22:34 — ИА Регнум. Борьбу с нашествием крыс начинает «Служба городских кладбищ». На сайте госзакупок объявлено шесть электронных аукционов на общую сумму 752 тыс. рублей, передаёт ИА REGNUM.

Крысы

Исполнитель госконтракта обязан обработать от грызунов шесть городских кладбищ — Левенцовское, Александровское, Еврейско-Татарское, Пролетарское, Нижне-Гниловское, Братское.

Дешевле всего оценены услуги по дератизации на Левенцовском кладбище — 16 тыс. рублей, дороже — на Братском кладбище — 294 тыс. рублей.

Стоит отметить, что главная опасность грызунов заключается в том, что они переносят многие опасные инфекции, например, чуму, туляремию и геморрагическую лихорадку.

ИА REGNUM напоминает, что содержание и обслуживание ростовских кладбищ, уход за могилами и местами захоронения в 2018 году городской казне обходятся в 24,6 млн рублей.