Ярославль, 15 октября, 2018, 22:16 — ИА Регнум. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов награжден орденом Почета. Указ о награждении государственными наградами подписал Владимир Путин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru Дмитрий Миронов

В указе говорится, что глава Ярославской области награжден «за достигнутые успехи и многолетнюю добросовестную работу».

Орден Почета есть также у всех бывших ярославских губернаторов. Анатолий Лисицын получил его в 2000 году. Сергей Вахруков — в 2008-м. А вот Сергей Ястребов удостоился ордена сразу после своей отставки с этого поста в августе 2016 года.

Вероятно, награда приурочена к юбилею губернатора — 13 октября Дмитрию Миронову исполнилось 50 лет.