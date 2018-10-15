Амман, 15 октября, 2018, 22:22 — ИА Регнум. Официальные представители Иордании и Сирии заявили о том, что пограничные пункты пропуска между двумя странами будут открыты для гражданского населения спустя три года после их закрытия. Как сообщает арабоязычный новостной телеканал «Аль-Арабия», базирующийся в Объединенных Арабских Эмиратах, границу открыли 15 октября после недели переговоров.

Freedom House Мигранты

Сирийским правительственным войскам удалось овладеть территорией, примыкающей к иорданско-сирийской границе, в районе контрольно-пропускного пункта Насиб в июле.