Москва, 15 октября, 2018, 21:31 — ИА Регнум. Легализация раскольнических течений на Украине, исполненная Константинопольским патриархатом, углубила страдания верующих и священнослужителей канонической Украинской православной церкви (УПЦ), указано в заявлении, обнародованном 15 октября синодом Русской православной церкви.

Дарья Антонова ИА REGNUM Церковная служба

Синод Русской православной церкви выражает «всестороннюю поддержку» предстоятелю УПЦ, митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию, а решения Константинопольской патриархии охарактеризовал как безрассудные и политически мотивированные, прикрытые лицемерными заявлениями о восстановлении единства православных верующих на Украине.

«Лицемерно оправдываясь стремлением к восстановлению единства украинского православия, Константинопольская патриархия своими безрассудными и политически мотивированными решениями вносит еще большее разделение и усугубляет страдания канонической Православной церкви Украины», — указано в тексте заявления синода.

Кроме того, синод РПЦ подчеркивает, что Русская православная церковь молится об укреплении верных чад УПЦ в их «мужественном стоянии за истину и единство канонической Церкви в Украине».

Как сообщало ИА REGNUM, до отказа Константинопольского патриархата от принятых им антиканонических действий будет действовать решение синода РПЦ о прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом.