Душанбе, 15 октября, 2018, 22:11 — ИА Регнум. На полях 17 заседания Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в Душанбе провели встречу главное исполнительное лицо Исламской Республики Афганистан Абдулла Абдулла и премьер Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Кэцян.

Halifax International Security Forums Абдулла Абдулла

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», в ходе встречи обсуждались возможности расширения сотрудничества между Афганистаном и Китаем в ряде сфер.

Абдулла Абдулла отметил, что Китай всегда был другом Афганистана и поблагодарил Ли Кэцяна за помощь, оказанную Пекином Кабулу.

Главное исполнительное лицо заявил, что Афганистан надеется расширить сотрудничество с Китаем в таких сферах, как экономика и торговля, производство электроэнергии, сельское хозяйство и борьба с терроризмом.

Ли Кэцян заверил, что Китай продолжит оказывать помощь Кабулу в обеспечении безопасности и стабильности в стране и готов поспособствовать процессу восстановления страны и улучшению жизни народа Афганистана.