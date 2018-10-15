* талибами — запрещённая в России организация

Доха, 15 октября, 2018, 22:53 — ИА Регнум. Официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что специальный представитель США по процессу национального примирения в Афганистане Зальмай Халилзад встретился в Катаре с высокопоставленными членами группировки.

Иван Шилов ИА REGNUM Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», в ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с преодолением препятствий для установления мира в Афганистане и выводом войск международной коалиции из страны.

Согласно вышеупомянутому заявлению, высокопоставленные члены движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) настаивают на необходимости решительных действий для прекращения войны в Афганистане. Они также подчеркнули, что для установления долгосрочного и прочного мира в стране жизненно важно активное участие самих афганцев в процессе принятия решений.

Обе стороны согласились и дальше продолжать сотрудничество в этом направлении.

Это уже вторая встреча между высокопоставленными официальными лицами США и представителями движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).