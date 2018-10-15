Сеул, 16 октября, 2018, 00:09 — ИА Регнум. Среди европейцев и американцев растёт интерес к изучению Кореи, её языка и культуры. Например, во Франции корейский язык как второй иностранный изучается в 17 общеобразовательных школах, а также включён в перечень предметов, доступных для сдачи в качестве выпускного экзамена. Кроме того, корейский язык преподают и в 6 французских университетах, а конкурс на обучение составляет 10 человек на место, сообщает южнокорейское новостное издание Чосон Ильбо.

Korea.net Традиционный корейский танец

По мнению экспертов, главной причиной роста популярности корейского языка и культуры является повальное увлечение корейской поп-музыкой (K-pop). При этом отмечается снижение интереса европейцев и американцев к изучению иностранных языков, однако в отношении корейского наблюдается противоположная тенденция — в 2009—2016 годах количество студентов-корееведов в США увеличилось на 65% по данным исследования американкой Ассоциации современных языков. В США корейский ходит в десятку самых популярных иностранных языков: его изучают 14 тысяч человек. Кроме того, созданы отделения корейского языка в ведущих немецких и британских университетах. Также выросло количество иностранных студентов в самой Южной Корее. По данным Статистической службы Республики Корея, только в 2017 году в Южную Корею приехали 30 тысяч студентов-иностранцев.