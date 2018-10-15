Москва, 15 октября, 2018, 20:59 — ИА Регнум. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын совершит визит в Россию в конце октября — начале ноября. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на дипломатические источники в Южной Корее.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

«Это произойдёт в конце октября или же в начале ноября, но до выборов в Конгресс США, которые намечены на 6 ноября», — сказал собеседник издания.

Источник также сообщил, что в качестве потенциальных мест для встречи лидеров России и КНДР в настоящее время рассматривается и Москва и Владивосток.

Между тем в посольстве Северной Кореи в Москве заявили, что не располагают точными данными о сроках визита лидера, поскольку конкретная дата «зависит от решения руководителей двух стран».

Как передавало ИА REGNUM, на минувшей неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва и Пхеньян в настоящее время прорабатывают «возможные сроки, место и формат» встречи российского лидера Владимира Путина с Ким Чен Ыном.