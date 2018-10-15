Ханой, 16 октября, 2018, 00:15 — ИА Регнум. В Ханое (Вьетнам) состоялась конференция, в рамках которой представители министерства торговли и промышленности СРВ, а также эксперты по вопросам сельскохозяйственной политики обсудили роль Вьетнама на мировом рынке экспорта риса, а также способы наращивания объёмов экспорта.

Рисовое поле

Выступая на открытии конференции, заместитель министра торговли и промышленности СРВ Тхыонг До Тханг Хаи отметил, что объёмы экспорта вьетнамского риса ежегодно увеличиваются. По результатам девяти месяцев 2018 года, Вьетнам занимает 15% мирового рынка по экспорту риса. По сообщению вьетнамского новостного издания «Баомой», вьетнамский рис экспортируется в 150 стран мира. В 2017 году Вьетнам занял третье место в мире по объёму экспорту риса, уступив Индии и Таиланду. Только за девять месяцев 2018 года Вьетнам экспортировал 4,89 тонн риса на общую стоимость 2,46 миллиардов долларов, что на 6,7% больше по объёму и на 21,3% больше по стоимости по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

На конференции представители министерства промышленности и торговли заявили о необходимости продолжать наращивать объёмы экспорта. Предлагается интенсивное развитие сельского хозяйства, автоматизация систем сельскохозяйственного оборудования.