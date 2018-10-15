Исламабад, 16 октября, 2018, 00:14 — ИА Регнум. Постоянный представитель Пакистана в ООН Малиха Лоди обратилась к мировому сообществу с призывом сделать все возможное, чтобы облегчить страдания детей в индийской части Кашмира, а также в любом другом районе, охваченном конфликтом. По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, заявление было сделано в ходе заседания Третьего комитета Генеральной Ассамблеи ООН в ходе обсуждения проблемы прав ребенка в мире.

Айтен Юран

По словам Малихи Лоди, «дети ежедневно становятся жертвами невообразимого ужаса». Она особенно подчеркнула, что детские смерти из-за военных действий наблюдаются в Палестине, Сирии и «оккупированном индийцами» Кашмире.

Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН занимается социальными, гуманитарными и культурными вопросами.