Пекин, 15 октября, 2018, 20:29 — ИА Регнум. Китайская околоземная группировка, обеспечивающая систему спутниковой навигации Beidou, пополнена двумя новыми орбитальными аппаратами, сообщает 15 октября Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC).

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Два навигационных спутника выведены на орбиту ракетой-носителем «Чанчжэн-3B», стартовавшей с площадки космодрома «Сичан». Эти аппараты станут 39-м и 40-м по счету среди спутников глобальной навигационной системы Beidou. Спутники вышли на заданную орбиту и готовы к процедуре налаживания взаимодействия с другими аппаратами системы.

Стоит отметить, что Китай создает на околоземной орбите сразу три навигационные системы: глобальную Beidou-3, которая уже сейчас покрывает всю территорию Китая и часть Азиатско-Тихоокеанского региона, национальную Beidou-1 и региональную Beidou-2.

В составе глобальной системы Beidou-3 насчитывается 16 орбитальных аппаратов. По планам CASC, до 2020 года их число должно быть доведено до 30 единиц, что позволит предложить услуги китайской спутниковой навигационной системы любой стране мира.