Токио, 15 октября, 2018, 21:52 — ИА Регнум. Японское правительство подготовило поправки к законодательству, чтобы уже с апреля следующего года начать выдавать визы, которые позволят иностранным рабочим находиться со своей семьей в Японии без ограничений. По мнению правительства, это привлечет больше иностранцев и позволит восполнить недостаток кадров.

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По сообщению японского новостного агентства «NHK», будет два вида такой визы. Первый вид будет со сроком на 5 лет и будет выдаваться тем рабочим, которые обладают специальными навыками и знаниями. Второй вид для высококвалифицированных иностранцев позволит получить статус резидента без ограничений срока пребывания в стране. Предположительно, тип визы будет определяться в ходе специальных экзаменов, собеседований или посредством предъявления соответствующих документов, подтверждающих квалификацию.