Копенгаген, 15 октября, 2018, 23:53 — ИА Регнум. План Социал-демократической партии Дании предполагает создание дополнительных рабочих мест для медсестер и медбратьев, учреждение большего количества местных поликлиник, а также введение обязательной врачебной практики для нынешних выпускников медицинских образовательных учреждений в тех регионах Дании, где в этом есть особая необходимость — сообщает новостное агентство Дании «DanmarksRadio» («Радио Дании»).

Ахилл, перевязывающий руку Патроклу

Пакет предложений был представлен на пресс-конференции председателем Социал-демократической партии Дании Метте Фредериксен, а также некоторыми её однопартийцами. Представители Датской народной партии (DanskFolkeparti) положительно отозвались о пакете реформ, в то время как Министерство здравоохранения Дании восприняло его с критикой.