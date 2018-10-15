Москва, 15 октября, 2018, 20:04 — ИА Регнум. В столице стартовал VII Московский международный форум инновационного развития «Открытые инновации»: мероприятие проводится под эгидой правительства Российской Федерации в Москве в седьмой раз. Это крупнейший в России конгресс, посвященный основным тенденциям и ключевым достижениям в инновационных сферах экономики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Форум «Открытые инновации»

Дарья Антонова ИА REGNUM Система звукового зрения, передающая ощущение пространства незрячим

«За эти годы Форум стал уникальной международной дискуссионной площадкой, которая объединяет технологических предпринимателей, ученых, ведущих экспертов, студентов, представителей власти и корпораций из разных стран и регионов», — заявил председатель правительства России Дмитрий Медведев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Робот Алиса

В церемонии открытия 15 октября приняли участие заместитель председателя правительства Российской Федерации Максим Акимов, сопредседатель Совета Фонда «Сколково», Виктор Вексельберг, председатель Фонда «Сколково» Аркадий Дворкович.

Дарья Антонова ИА REGNUM Аппарат, индуцирующий охлаждение мозга

В день открытия участники деловой сессии «Новые векторы знаний. Образовательный прорыв в глобальном технологическом укладе» обсудили, какие вызовы перед системой образования ставит цифровая трансформация общества и экономики. Также прошла сессия «Получая степень корпората. Роль корпоративных университетов в системе профессионального образования».

Дарья Антонова ИА REGNUM Форум «Открытые инновации»

Кроме того, была открыта новая лаборатория ЦКП «Микроанализ» — единственная в России и СНГ научно-технологической лаборатория, работающая в направлении исследований пород-коллекторов цифровым моделированием керна.

Дарья Антонова ИА REGNUM РТМ диагностика

Напомним, что тема VII Международного форума «Открытые инновации» — «Источники цифрового прорыва». В 2018 году форум пройдет в формате трёх тематических дней, которые отражают интересы различных аудиторий: «Кадры и образование», «Бизнес и государство», «Наука и технологии». Ожидается, что мероприятие посетит более 20 тыс. участников и гостей свыше чем 90 стран.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в форум собрал свыше 18 тыс. человек, в его рамках было проведено 180 деловых сессий. Участие в «Открытых инновациях» приняли более 3 300 представителей науки и образования, 802 инвестора, более 8000 технологических предпринимателей, представителей инновационной инфраструктуры и корпораций.

Читайте подробнее: Итоги «Открытых инноваций»: В Москве заявили о миллиардных контрактах