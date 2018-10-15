Вашингтон, 15 октября, 2018, 19:11 — ИА Регнум. Американский боксер Флойд Мейвезер, который в своей карьере не потерпел ни одного поражения, принял вызов от российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова, который также ещё ни разу не проиграл. Об этом Мейвезер написал сегодня, 15 октября, на своей странице в социальной сети Instagram.

Густав Ребергер. Боксёрский поединок. 1927

Напомним, что последний бой Нурмагомедова обернулся скандалом. На турнире UFC Нурмагомедов сразился со скандальным Конором Макгрегором и победил его, но сразу после поединка Нурмагомедов ринулся на зрителей, среди которых были провокаторы, оскорблявшие Хабиба. В итоге было начато дисциплинарное разбирательство.

Что касается Мейвезера, то в августе 2017 года он победил Макгрегора техническим нокаутом. При этом поединок проходил по боксерским правилам. Мейвезер тогда заявил, что это, возможно, был его последний бой.

Нурмагомедов после победы над Макгрегором заявил, что вызывает Мейвезера. Тот сперва отмалчивался, но теперь дал понять, что принимает вызов.

«CBS, Showtime и MGM Grand, готовьте свои чековую книжку! (…) Сделаем Лас-Вегас снова великим!» — написал Мейвезер.

MGM Grand — арена в Лас-Вегасе, на которой много раз проходили боксерские бои.