Москва, 15 октября, 2018, 18:54 — ИА Регнум. Рост промышленного производства в России в сентябре 2018 года составил 2,5%. Такие данные приводит 15 октября Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Шестерни

В годовом выражении в сентябре рост показателя составил минимальные с начала года 2,1%. В августе рост составлял 2,7%, в июле — 3,9%.

За период с января по сентябрь промпроизводство выросло на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Согласно данным Росстата, в сентябре впервые с начала года произошло снижение объёма обрабатывающих производств — на 0,1% в годовом выражении. В то же время зафиксирован самый большой в текущем году рост в добывающих отраслях — на 6,9%.