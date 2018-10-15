Москва, 15 октября, 2018, 18:43 — ИА Регнум. План по дедолларизации российской экономики не будет публичным и находится под грифом «Для служебного пользования». Об этом сегодня, 15 октября, заявил журналистам заместитель министра финансов России Алексей Моисеев.

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Когда Моисеева спросили, будет ли опубликован план по дедолларизации российской экономики, он заявил, что этого сделано не будет.

«Нет, он ДСП (для служебного пользования — ИА REGNUM )», — ответил замминистра.

Напомним, что план по дедолларизации российской экономики разработали Министерство финансов, Министерство экономического развития и Банк России. В начале октября 2018 года план был внесен на рассмотрение правительства.

Моисеев отметил, что у разработчиков плана есть ряд разногласий, но они надеются их быстро преодолеть.