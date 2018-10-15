Санкт-Петербург, 15 октября, 2018, 18:00 — ИА Регнум. За январь-сентябрь 2018 года в Санкт-Петербурге и прилегающих к нему районах Ленинградской области продано 3,5 млн кв. м строящегося жилья. Это на 21% больше, чем в за те же девять месяцев 2017 года.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Всего продано продано около 80,9 тыс. квартир, такие данные приводит 15 октября «Фонтанка» со ссылкой на консалтинговый центр «Петербургская Недвижимость».

Эксперты ожидают, что высокий спрос на жилье сохранится и в четвертом квартале 2018 года. Если это подтвердится, то итоги года на первичном рынке жилья в петербургском регионе могут достичь 4,7−4,8 млн кв. м, что на 600 тыс. кв. м больше, чем в 2017 году, и близко к максимуму 2014 года.

Среди факторов, способствовавших спросу, называют разнообразие новых объектов, низкие ставки по ипотеке и ужесточение правил регулирования рынка.

Как сообщало ИА REGNUM, с января по сентябрь текущего года в Санкт-Петербурге введено в эксплуатацию 1 млн 423 тыс. кв. м жилья. Это заметно ниже темпов строительства жилья в 2017 году. Год назад на тот же срок уже было введено 2 млн 207 тыс. кв. м жилья.

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В то же время, по данным экспертов рынка, Ленинградская область оказалась в числе российских лидеров по вводу нового жилья в текущем году.