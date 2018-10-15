Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, 15 октября, 2018, 17:24 — ИА Регнум. На Ямале дадут новое имя аэропорту в Новом Уренгое. Общественная палата ЯНАО приступает к реализации общенационального проекта «Великие имена России», сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 октября в пресс-службе палаты.

Newurengoy.ru Памятник «Разведочная скважина Р-2». Новый Уренгой

Всего в России переименуют 45 воздушных гаваней. Новые имена аэропорты получат после нескольких этапов общественного отбора. Положение проекта детально расписано на сайте великиеимена.рф. Новый Уренгой, по словам председателя Общественной палаты Ямала Дмитрия Заякина, был выбран по объёму пассажиропотока, который превышает миллион человек в год. Публичные обсуждения по выбору достойного имени для ямальского аэропорта пройдут в Новом Уренгое, Ноябрьске и Салехарде.

«В истории Ямала много великих имен. Нам есть из кого выбирать. Конечно, сделать это должны сами ямальцы. Для того чтобы люди могли сделать правильный выбор, нужно предоставить полную информацию о героях, их вкладе в развитие региона и города, чей аэропорт получит новое название», — прокомментировал ИА «Север-Пресс» суть проекта заместитель председателя Общественной палаты ЯНАО Юрий Кукевич.

Напомним, в октябре-декабре 2018 года Общественная палата Российской Федерации вместе с Русским географическим обществом, Российским историческим обществом, Обществом русской словесности, Российским военно-историческим обществом и рядом других авторитетных общественных организаций страны реализует проект «Великие имена России». В «тюменской матрёшке» в рамках проекта именами великих земляков назовут аэропорты Тюмени, Сургута, Нижневартовска и Нового Уренгоя. Итоги проекта подведут 5 декабря 2018 года.