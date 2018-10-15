Владимир, 15 октября, 2018, 17:06 — ИА Регнум. Во Владимирской области средний износ теплосетей составляет 65%. Чтобы снизить износ хотя бы до 45%, требуется не менее 4,6 млрд рублей. Об этом на встрече с губернатором Владимирской области Владимиром Сипягиным заявил гендиректор ООО «Владимиртеплогаз» Сергей Пиголкин, сообщила 15 октября пресс-служба региональной администрации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рост тарифов ЖКХ

Глава компании считает, что эффективная реконструкция возможна только в случае назначения экономически обоснованного тарифа и выделения денег из бюджета. По данным Сергея Пиголкина, для плановой реконструкции теплосетей в год необходимо не менее 500 млн рублей, а в 2018 году на это ушло только 291 млн рублей. Причем 154 млн рублей пришли из различных бюджетов. На эти деньги были заменены 60 км сетей и построено семь новых котельных.

«Эффективная реконструкция сетей возможна за счет назначения экономически обоснованного тарифа и бюджетного финансирования», — цитирует пресс-служба главу ООО «Владимиртеплогаз».

ИА REGNUM напоминает, что всего во Владимирской области на подготовку к отопительному сезону было направлено 1,9 млрд рублей. Из них 1,4 млрд рублей пошли на капремонт и модернизацию объектов ЖКХ. Еще 342 млн рублей — на строительство новых, а 47,6 млн рублей — на покупку топлива.