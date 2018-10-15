Рим, 15 октября, 2018, 17:00 — ИА Регнум. В 2018 году кассовые сборы итальянских фильмов выросли на 40% в сравнении с аналогичными данными 2017 года, сообщает в понедельник, 15 октября, информагентство Ansa.

(сс) dbreen Попкорн

В 2017 году наблюдалась прямо противоположная тенденция, тогда сборы итальянских фильмов в стране производства снизились в два раза.

Эксперты говорят о тенденции к восстановлению спроса, во многом связанной с выходом на экраны новых фильмов известных режиссеров, включая Паоло Соррентино.

Ранее сообщалось, что по итогам 2017 года первые восемь мест в списке самых кассовых фильмов в Италии заняла продукция Голливуда.

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