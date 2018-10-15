Москва, 15 октября, 2018, 16:49 — ИА Регнум. Температура воздуха в Москве в понедельник, 15 октября, достигла самого высокого показателя для этого дня за последние 25 лет, сообщили в Гидрометцентре России.

Алексей Боголюбов. Москва. 1880-е

По данным синоптиков, к 15:00 столбики термометра в столице поднялись до 18,4 градусов тепла.

Максимальный же показатель за всю историю метеонаблюдений был зафиксирован 15 октября 1993 года, когда температура воздуха поднималась до 19,7 градусов тепла.

В Гидрометцентре отметили, что в ближайшие дни ещё возможны новые рекордные показатели температуры в Москве.

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Напомним, ранее сегодня в Санкт-Петербурге был побит температурный рекорд, сохранявшийся с 1889 года.