Киев призывает Минск вооружиться, экономика США – под угрозой: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 15 октября, 2018, 17:00 — ИА Регнум.
- О тайном военном союзе Киева с Минском;
- Саудиты угрожают Вашингтону;
- Латвия, Эстония и Финляндия «сообразили на троих»;
- На создателей «комедии» про Ленинград могут подать в суд;
- В России предложили запретить лозунг «Слава Украине».
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 20:00 мск.
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