Кёльн, Германия, 15 октября, 2018, 16:30 — ИА Регнум. Сотрудники полиции обезвредили мужчину, захватившего заложников на железнодорожном вокзале Кёльна. Об этом сообщается в микроблоге городской полиции в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Арест

Как отмечается, преступник «находится под контролем», оперативные мероприятия на данный момент продолжаются.

По сведениям полиции, захваченная в заложники женщина получила лёгкое ранение, пострадавшую увезли в больницу.

Напомним, ранее появилась информация о захвате заложников в аптеке, расположенной в здании вокзала. Территория вокзала и площадь перед ним были оцеплены. Подробности произошедшего уточняются.